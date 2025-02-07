Σε ετοιμότητα παραμένουν κάτοικοι, κρατικός μηχανισμός και επιστήμονες στις Κυκλάδες, εξαιτίας του μπαράζ σεισμικών δονήσεων στην περιοχή, με τη μεγαλύτερη έως τώρα, να είναι της τάξης των 5,2 Ρίχτερ. Η Σαντορίνη, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι την 1η Μαρτίου, ενώ από χθες το πρωί, κλιμάκια από την Αθήνα βρίσκονται στο νησί και πραγματοποιούν αυτοψίες σε κτίρια.

Σημειώνεται ότι σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στις 05:35 στον θαλάσσιο χώρο νότια της Αμοργού, κατά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται «ασθενής» από το Ινστιτούτο.

Από την Κυριακή 26η Ιανουαρίου ως την Τρίτη 4η Φεβρουαρίου καταγράφτηκαν πάνω από 7.700 σεισμοί στην περιοχή Σαντορίνης-Αμοργού, συμπεριλαμβανομένων 6.000 και πλέον μεγέθους άνω της μιας μονάδας, ανέφερε χθες Πέμπτη το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ).

Βασικά ερωτήματα των επιστημόνων, που μελετούν τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα, είναι εάν αναμένεται ένας ακόμη μεγαλύτερος σεισμός που θα θεωρηθεί ως ο κύριος και εάν υπάρχει πιθανότητα ενεργοποίησης του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπο της Σαντορίνης. Στο μεταξύ συστήνουν προσοχή ειδικά για το φαινόμενο των κατολισθήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Θήρας κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από τις 1/2/2025 έως και τις 3 Μαρτίου 2025.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει: «Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την 1η.02.2025 και για έναν (1) μήνα, ήτοι έως και 3 Μαρτίου 2025. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Έφτασαν στη Σαντορίνη οχήματα του Στρατού, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΔΕΔΔΗΕ

Στο μεταξύ, στη Σαντορίνη έφτασαν χθες οχήματα του Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας (μία ομάδα ΟΠΚΕ με 10 άτομα) ενισχύοντας τις δυνάμεις που βρίσκονται στο νησί προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Παράλληλα 2 φορτηγά του ΔΕΔΔΗΕ με γεννήτριες καθώς και οχήματα με κεραίες κινητής τηλεφωνίας αποβιβάστηκαν επίσης από το καράβι που έδεσε στο λιμάνι του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένει η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα οι 8 ΕΜΑΚ της Επικράτειας.

Οι δυνάμεις στο νησί έχουν ενισχυθεί με 52 πυροσβέστες και 7 οχήματα και 6 βοηθητικά VAN συμπεριλαμβανομένων: του Κινητού Επιχειρησιακού Κέντρου ΟΛΥΜΠΟΣ, του διασωστικού οχήματος μίας ομάδας της 1ης ΕΜΑΚ με διασωστικό σκύλο, μίας ομάδας της 1ης ΕΜΟΔΕ, και της Ομάδας Σ.μη.Ε.Α. με 2 drones της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής καθώς και ένα ελικόπτερο του Π.Σ. με 2 εναέριους διασώστες.

Ακόμη πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σταλεί και σε Αμοργό, Ίο, Αστυπάλαια, Ανάφη. Συγκεκριμένα στην Αμοργό έχουν σταλεί 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, στην Ίο 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, στην Αστυπάλαια 4 πυροσβέστες με 1 όχημα και στην Ανάφη 2 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ο διοικητής ΠΕΠΥΔ Νοτίου Αιγαίου, αρχιπύραρχος Ζώης Γιώτης.

Ακόμη σε ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης έχει προβεί και το ΕΚΑΒ.

Ειδικότερα στη Σαντορίνη έχει μεταβεί η εξειδικευμένη Ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), αποτελούμενη από 1 ιατρό με 5 διασώστες και 2 οχήματα με τον απαιτούμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και 1 ασθενοφόρο.

Παράλληλα στην Αμοργό βρίσκονται 2 διασώστες και 1 ασθενοφόρο ενώ στην Ίο 3 διασώστες με 1 ασθενοφόρο.

Κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους στέλνει στη Σαντορίνη ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης λόγω των συνεχών σεισμικών δονήσεων που πλήττουν τη Σαντορίνη το τελευταίο διάστημα, αποστέλλει σήμερα, Παρασκευή, πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών της ειδικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Ε.Ε.Σ. αλλά και κλιμάκιο Κοινωνικών Λειτουργών-Ψυχολόγων, προς ενίσχυση των κατοίκων του νησιού.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής, τα ανωτέρω κλιμάκια, θα αποβιβαστούν στο νησί, με διασωστικά οχήματα και επιχειρησιακό εξοπλισμό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά κ.ά.) αλλά και δύο ειδικά εκπαιδευμένα διασωστικά σκυλιά της ειδικής Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (Κ9) του Ε.Ε.Σ. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ., έχοντας την αναγκαία εκπαίδευση, τεχνογνωσία, εμπειρία και εξοπλισμό θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους όπου υπάρχει ανάγκη, βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις Αρχές.

Ταυτόχρονα, οι έμπειροι Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι του Ε.Ε.Σ. θα προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη των κατοίκων του νησιού που δοκιμάζονται ψυχολογικά από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στους μοναχικούς ηλικιωμένους, στους χρόνια πάσχοντες, στις νεαρές ηλικίες και τα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

