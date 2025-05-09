Πάτρα: Προσωρινά κρατούμενος 37χρονος ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία στον ανακριτή Πατρών ένας 37χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για βιασμό ανηλίκου και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Παράλληλα, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αχαΐας, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες, του 37χρονου κατηγορούμενου.

Πρόκειται για τον Βλαδίμηρο Βερβερόπουλο του Εμμανουήλ γεννηθέντα το 1988 στην Πάτρα, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Κυριακή από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αποσκοπεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής του κατηγορουμένου σε συναφείς γενετήσιες πράξεις σε βάρος άλλων θυμάτων.

Η υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 το θύμα 16 ετών αντιμετωπίζει αναπηρικά προβλήματα, ειδικότερα νοητικής φύσεως, όπως υποστηρίζει και η μητέρας της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 37χρονος κατηγορείται για ασέλγεια και σε βάρος 8χρονης, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του.

Ολα ξεκίνησαν όταν η 16χρονη ανήλικη πήγε με το αδερφάκι της σε φιλικό σπίτι όπου βρισκόταν ο δράστης. Εκείνος με την πρόφαση πως θέλει να βγει για να ψωνίσει, ρώτησε το κορίτσι αν θέλει να πάει μαζί του. Όταν εκείνη έδωσε θετική απάντηση, πήγαν μαζί για ψώνια και στη συνέχεια την οδήγησε στο δικό του σπίτι όπου και την βίασε.

Η κοπέλα σε κατάσταση σοκ πήγε στην οικία της, όπου και εξιστόρησε στην οικογένειά της τι είχε συμβεί.

Μάνα, γιος και γαμπρός έφυγαν αμέσως και πήγαν στο σπίτι του 37χρονου. Εκεί του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον βιαστή. Συνέλαβε επίσης τη μητέρα, τον γιο και τον γαμπρό για παράνομη κατάκρατηση ατόμου, καθώς ο πρώτος τους υπέβαλε μήνυση. Ωστόσο στη συνέχεια, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση η οποία έδειξε ευρήματα που παραπέμπουν σε σεξουαλική κακοποίηση.

Ο 37χρονος από την πλευρά του αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει πως η σεξουαλική πράξη έγινε με τη συγκατάθεση της 16χρονης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.