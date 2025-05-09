Λογαριασμός
Πυροβολισμοί στον Κολωνό με έναν τραυματία - Δέχθηκε σφαίρα στο χέρι (Βίντεο)

Επεισόδιο ανάμεσα σε Ρομά στην Αυλώνος - Ο τραυματίας δέχθηκε σφαίρα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αυλώνος

Πυροβολισμοί στην περιοχή του Κολωνού με έναν τραυματία σημειώθηκαν λίγο πριν τις 8 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς είναι ανάμεσα σε Ρομά.

Αυλώνος

Ο τραυματίας, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δέχθηκε σφαίρα στο χέρι. Δυο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό άνοιξαν πυρ κατά ενός άνδρα που βρισκόταν στον αριθμό 82 της Αυλώνος, τραυματίζοντάς τον.

