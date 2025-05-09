Νεκρή γυναίκα στην Άνδρο μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα

Τραγωδία σημειώθηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Μπατσίου στην 'Ανδρο, όταν αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, ενώ η 67χρονη οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. 'Αμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αγροτικό Ιατρείο Μπατσίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

