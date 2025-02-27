Νεκρός βρέθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Βασιλειάδου, στην Πάτρα, ο πρώην πρωταθλητή bodybuilding Βαγγέλης Φελώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο 54χρονος διέμενε με τον πατέρα του ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα άνοιας και δεν αντιλήφθηκε εξαρχής, ότι ο γιος του ήταν νεκρός στο κρεβάτι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

O 54χρονος είχε διακριθεί σε διαγωνισμούς bodybuilding τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

