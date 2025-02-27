Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρηστικό μηχανισμό στο εξοχικό της Ελίζας Βόζεμπεργκ

Οι αυτοαποκαλούμενοι «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» ανέλαβαν την ευθύνη για την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού στην είσοδο της εξοχικής οικίας της Ελίζας Βόζεμπεργκ στην περιοχή της Βάρκιζας, με ανακοίνωσή τους σε σάιτ του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο εξοχικό της ευρωβουλευτού της ΝΔ, λόγω των Τεμπών.

Η κυρία Βόζεμπεργκ μίλησε χτες, Τετάρτη στον ΣΚΑΪ 100,3 για την επίθεση, τονίζοντας πως έχει δεχθεί στο παρελθόν απειλές για το γεγονός ότι έχει αναδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την εργαλειοποίηση της υπόθεσης των Τεμπών. «Η εργαλειοποίηση από κόμματα της αντιπολίτευσης και η χυδαία εκμετάλλευση το μόνο που επιτυγχάνει είναι η δυσφήμιση της χώρας» υπογράμμισε η ευρωβουλευτής.

Σημειώνεται πως άγνωστοι τοποθέτησαν σε πολυκατοικία επί της οδού Έκτορος αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, εύφλεκτο υλικό και κροτίδα για να ενεργοποιηθεί. Ο μηχανισμός προκάλεσε έκρηξη μικρής ισχύος, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.