Της Έλενας Γαλάρη

Το νέο αναμορφωτικό μέτρο της ένταξης ανηλίκων σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία παρουσίασαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, σε εκδήλωση στο ΟΑΚΑ.

Πρόκειται για καινοτόμα δράση, μέρος της δέσμης των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, όπου επιλέγεται η ένταξη ανηλίκων 12-18 ετών, με ήπια παραβατικότητα, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με Κοινή Απόφαση οι δύο Υπουργοί καθόρισαν σε 14 άρθρα κάθε λεπτομέρεια για το πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παρακολούθησης προγραμμάτων αθλητισμού και συμμετοχής των ανηλίκων σε αθλητικά σωματεία.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών και δικαστής ανηλίκων Γιάννης Ευαγγελάτος, ο οποίος συμμετείχε διαδικτυακά από τη Νεάπολη Λασιθίου, ανέφερε ότι το νέο μέτρο ήδη εφαρμόζεται σε έξι παιδιά με ήπια παραβατικότητα.

Κατά την ομιλία του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε:

«Στον Ποινικό Κώδικα νομοθετήσαμε τρία πρωτοποριακά αναμορφωτικά μέτρα για τους ανήλικους παραβάτες:

Το πρώτο είναι ότι ο δικαστής ανηλίκων μπορεί να επιβάλει το αναμορφωτικό μέτρο της ένταξης σε αθλητικές δραστηριότητες, αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που από την πρώτη στιγμή ο κ. Βρούτσης αυτό το ενστερνίστηκε, το αγκάλιασε.

Το δεύτερο είναι ότι θα υπογραφεί σύντομα μια αντίστοιχη υπουργική απόφαση, η οποία θα οργανώσει το πλαίσιο για την επιβολή του αναμορφωτικού μέτρου για συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα σε θεατρική ομαδική δράση, όπου τα παιδιά στην πραγματικότητα θα μπορούν να μετασχηματίζουν το θυμό τους σε θετική ενέργεια. Περί αυτού πρόκειται. Τα παιδιά τα οποία είναι παραβάτες είναι θυμωμένα παιδιά. Άρα, αυτός ο θυμός, ο οποίος είναι μια αρνητική ενέργεια πρέπει να μετατραπεί σε θετική ενέργεια. Και ο αθλητισμός είναι ένα από τα καλύτερα οχήματα για να γίνει αυτό και ο πολιτισμός επίσης.

Το τρίτο μέτρο, που νομοθετήσαμε είναι η παροχή κοινωφελούς εργασίας. Υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα εδώ: Αν ένα παιδί βανδαλίζει έργα τέχνης, ο καλύτερος τρόπος για να το αναμορφώσεις και να το εντάξεις στην κοινωνία είναι να το στείλεις να εργαστεί μαζί με τους συντηρητές των έργων τέχνης. Δηλαδή, να πάρεις το θυμό της καταστροφής και να τον μετατρέψεις σε μια ενέργεια θετική».

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, κατά την ομιλία του.

«Μόνο ο Αθλητισμός, με τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα, μπορεί να διδάξει σε όλα τα παιδιά, στη νέα γενιά, αξίες όπως η πειθαρχία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η πίστη, η αυτοεκτίμηση και η αφοσίωση στη συνεχή αυτοβελτίωση. Άλλωστε, ο Αθλητισμός, όπως είναι παγκοσμίως αποδεκτό, με τις Αξίες και τα Ιδεώδη του, λειτουργεί ως κοινωνικό εργαλείο θετικών προτύπων συμπεριφοράς, ενσωμάτωσης, συμπερίληψης, ίσης μεταχείρισης, άρσης των ανισοτήτων και εξάλειψης των διακρίσεων.

Ξεκινάμε πιλοτικά σε πέντε Περιφέρειες της χώρας (Αττική, Ιωάννινα, Χανιά, Καστοριά και Λασίθι, τις οποίες επισκεφθήκαμε, αλλά και διοργανώσαμε διήμερο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους προπονητές των κατά τόπους σωματείων), προτού εκκινήσει η καθολική εφαρμογή του μέτρου από το δικαστικό έτος 2025-2026.

Καθορίσαμε τις αυστηρές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούν τα σωματεία, τα οποία δηλώνουν εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα, τις λεπτομερείς διαδικασίες από την ώρα επιβολής του αναμορφωτικού μέτρου, την απαιτούμενη συνεργασία με τους Επιμελητές κλπ.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ανταπόκριση των αθλητικών σωματείων, που καλλιεργούν ατομικά και ομαδικά αθλήματα, ήταν ενθουσιώδης».

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των αναμορφωτικών μέτρων είχε συσταθεί από τον κ. Φλωρίδη ομάδα εργασίας για την προετοιμασία της πιλοτικής εφαρμογής των νέων αναμορφωτικών μέτρων. Κάποια από τα μέλη της ομάδας μετέβησαν στα Χανιά, Λασίθι, Καστοριά και Ιωάννινα, όπου συναντήθηκαν με δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, αθλητικά σωματεία, τα οποία είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και να υποδεχτούν τους ανηλίκους.

Αντίστοιχη συνάντηση έγινε και στο υπουργείου Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή αθλητικών σωματείων της Αθήνας και του Πειραιά, μεταξύ των οποίων ήταν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος, ο Μήλωνας και άλλες ΠΑΕ.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει και ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να μπορούν τα αναμορφωτικά μέτρα να εφαρμοστούν στο χώρο του πολιτισμού.

Στον τρόπο υλοποίησης του νέου αναμορφωτικού μέτρου αναφέρθηκε η εγκληματολόγος και Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Ειδικών Νομικών Ζητημάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ευτυχία Κατσιγαράκη, ενώ ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Βασίλης Κάκκος αναφέρθηκε στα κριτήρια επιλογής των αθλητικών σωματείων, στον ρόλο των προπονητών και στα φίλτρα προστασίας «ώστε κάθε ανήλικος με τέτοιο αναμορφωτικό μέτρο να αφομοιωθεί στην αθλητική οικογένεια».

Ο απαιτούμενος αθλητικός εξοπλισμός για την κάλυψη των προπονητικών και αγωνιστικών αναγκών του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει ο ανήλικος, χορηγείται από το αθλητικό σωματείο.

Ωστόσο, οι δαπάνες για τον αθλητικό εξοπλισμό, την έκδοση κάρτας υγείας, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης ανήλικου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς από και προς τον τόπο των προπονήσεων, βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

