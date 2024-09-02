Φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Αριστείδου και Οινουσσών, στην Πάτρα, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα.

Από την πυρκαγιά που προκάλεσε υλικές ζημιές, δημιουργήθηκε αναστάτωση στην οικοδομή, σύμφωνα με το tempo24, με αποτέλεσμα να χρειαστεί για λίγη ώρα να απομακρυνθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.