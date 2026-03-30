Πάτρα: Με εντολή εισαγγελέα αστυνομική φύλαξη του μωρού στο Καραμανδάνειο

Καμία δίωξη δεν είχε ασκήσει ακόμη η Εισαγγελία Πατρών σε συγγενικό πρόσωπο του 10 μηνών βρέφους από τον Πύργο για το οποίο οι γιατροί του Καραμανδανείου Νοσοκομείου «βλέπουν» κακοποίηση.

Το μωρό συνεχίζει να νοσηλεύεται με οστεομυελίτιδα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων! Όμως από το μεσημέρι της Δευτέρας δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Πύργου για αστυνομική φύλαξη του μωρού μέσα στο Νοσοκομείο. Αυτό δείχνει ότι η Εισαγγελία έχει υποψίες και θέλει να προστατεύσει το βρέφος.

Στο μεταξύ την έντονη ανησυχία του για τον χειρισμό της υπόθεσης του βρέφους 10 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με ύποπτα τραύματα, εξέφρασε ο πρόεδρος του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, Κώστας Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Πηγή: Tempo24.news

Πηγή: skai.gr

