Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.30 σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στου Γκύζη ύστερα από έκρηξη φιάλης αερίου που προκάλεσε πυρκαγιά, ανέφερε στο μεταξύ και το Orange Press. Σύμφωνα με το Orange Press, η φωτιά ξέσπασε στην Κάλβου και η φιάλη εκτοξεύτηκε στα 50 μέτρα και καρφώθηκε σε άλλη πολυκατοικία, επί της Ραγκαβή.

«Η φιάλη άνοιξε τρύπα στο υπνοδωμάτιό μας» λέει κάτοικος - Η στιγμή του απεγκλωβισμού δύο ηλικιωμένων

Πηγή: skai.gr

