Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ομόφωνη απόφαση του Παγκρήτιου Συντονιστικού Οργάνου κτηνοτροφικών συλλόγων να αποχωρήσουν από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λόγω της αρνητικής στάσης απέναντί τους και της έλλειψης λύσεων στα προβλήματά τους.

Η απόφαση ελήφθη μετά από κοινή συνεδρίαση εκπροσώπων από όλη την Κρήτη, με τελικό λόγο στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Αύριο αναμένονται δύο επιτροπές στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό: μία 20μελής για γενικά αγροτικά θέματα και μία 10μελής για ζητήματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Ομόφωνα αποφάσισε σήμερα το Παγκρήτιο Συντονιστικό Όργανο των κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη την Κρήτη να μην παρευρεθεί ούτε ένας εκπρόσωπος του κλάδου στην αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

"Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η στάση απέναντί μας από τους συναδέλφους στη Νίκαια και αλλού, εμείς δεν θα πάμε. Είπαν ότι η παρουσία μας θα είναι λόγος για να απόσχουν από τις συζητήσεις... Αφού και η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει αυτή τη στάση και δε δίνει λύσεις στα προβλήματα μας, δε βρίσκουμε λόγο να είμαστε εκεί ", ξεκαθάρισε μιλώντας στο Cretalive, ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης με τις εξελίξεις να προμηνύονται καταιγιστικές τις επόμενες ημέρες, εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες επρόκειτο να συνεδριάσει αποκλειστικά ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου για να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του αλλά υπό το βάρος των εξελίξεων, η συζήτηση αυτή έγινε με εκπροσώπους από όλη την Κρήτη και συνεχίστηκε σήμερα, οπότε ελήφθη η σχετική απόφαση και μάλιστα είχε ομόφωνο χαρακτήρα. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει η Γενική Συνέλευση που θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Όπως έγινε γνωστό σε κεντρικό επίπεδο, στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό αναμένεται αύριο να προσέλθουν δύο επιτροπές. Αρχικά μία 20μελής για αγροτικά ζητήματα και μία 10μελής για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Οι ξεχωριστές επαφές τέθηκαν στο τραπέζι από τους εκπροσώπους του κτηνοτροφικού κόσμου, καθώς, όπως τονίστηκε, η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά στα δικά τους προβλήματα.

Και πάλι όμως δε λείπουν τα προβλήματα, καθώς υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες για τη σύνθεση των επιτροπών και τις παράλληλες συναντήσεις στο Μαξίμου.

Εκ μέρους των μελισσοκόμων, θα παραστεί στο ραντεβού ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, Κωνσταντίνος Λεονταράκης.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να «σπάσει» τα ραντεβού στα δύο, αφενός με τους «σκληρούς» των μπλόκων, αφετέρου με αγρότες και κτηνοτρόφους από άλλα μπλόκα, όπως τα "Πράσινα Φανάρια" στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Κρήτη.

Στις συζητήσεις που προβλέπονται πολύωρες - εάν θέλουμε να υπάρξει ουσιαστικά αποτέλεσμα - έχει ξεκαθαριστεί πως η νομοθετημένη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ανατραπεί, βάζοντας έτσι τέλος σε κάθε πιθανό σενάριο για αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

