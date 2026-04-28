«Στο χιλιοστό»: Η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ

Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ των Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώριας Δενδρινού, «Στο χιλιοστό». Πρόκειται για μια δημοσιογραφική έρευνα που αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που βίωσε η χώρα το 2015 στο χείλος του οικονομικού γκρεμού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σήμερα έγινε η «avant-première», με το πρώτο επεισόδιο να προβάλλεται στην εθνική πινακοθήκη παρουσία του πρώην προέδρου του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων και ο -τότε πρόεδρος- του Euroworking group, Τόμας Βίζερ, o πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Παππάς.Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του ΣΚΑΪ, Κωνσταντίνος Ζούλας, παρουσία του διευθύνοντα συμβούλου του ομίλου, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, προχώρησε στην αποκάλυψη ότι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γιάνη Βαρουφάκη, δεν άκουγε μετάφραση στα αυτιά του.

Για το ίδιο περιστατικό, ο Τόμας Βίζερ, ανέφερε: «Έβλεπα έναν θυμωμένο άνθρωπο», εννοώντας τον Γιάνη Βαρουφάκη, και «προσπαθούσα να γίνω φυσιογνωμιστής προκειμένου να καταλάβω τι λέει».

Το ντοκιμαντέρ, έξι επεισοδίων, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.