Για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις εξελίξεις στο μετρό της Αθήνας με τις επεκτάσεις γραμμών, μίλησε στο ΕΡΤΝews ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό .Ε.», Νίκος Κουρέτας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «η πόλη της Θεσσαλονίκης θα έχει ένα νέο μέσο μαζικής μεταφοράς μέσο σταθερής τροχιάς, το μετρό. Ένα μέσο αποδοτικό μιας και μεταφέρει περισσότερους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα και από τα λεωφορεία σε μικρότερες αποστάσεις, σε μεγάλη ταχύτητα, με μέση ωριαία ταχύτητα 40 χιλιόμετρα την ώρα και μάξιμουμ ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα.



Ένα μέσο αξιόπιστο γιατί ξέρεις πότε θα έρθει και πότε θα φτάσει αξιόπιστα στον προορισμό σου.

Ένα μέσο ασφαλές γιατί έχει τα πλέον εξελιγμένα παγκοσμίως συστήματα ασφαλείας στην εφαρμογή του.



Ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, μην ξεχνάμε ότι κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, 53.000 λιγότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στην πόλη 137.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα λιγότεροι το χρόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης».



Κάτι βασικό που πρέπει να το τονίσουμε, είναι ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα έχει τον μοναδικό σταθμό στον κόσμο που θα είναι υπόγειος αρχαιολογικός χώρος, ο σταθμός Βενιζέλου. Πραγματικά στις 30 Νοεμβρίου οι πολίτες θα δουν κάτι το οποίο θα αισθανθούν υπερηφάνεια για το μουσείο. Τα αρχαία που είχαν μεταφερθεί έχουν επανατοποθετηθεί στην ίδια ακριβώς θέση».

Το κόστος του εισιτηρίου

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.»: «Η τιμολογιακή πολιτική καθώς και η πολιτική κομίστρου θα ανακοινωθεί από τον υπουργό την ερχόμενη Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι περίπου στο 1€, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώσει ο υπουργός καθώς και τα νέα δρομολόγια των λεωφορείων τα οποία θα συγκλίνουν λόγω της διαλειτουργικότητας με το μετρό.



Να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η γενική συγκοινωνιακή μελέτη του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και με βάση τα αποτελέσματα αυτής για πρώτη φορά και για τα επόμενα 20 χρόνια θα οργανωθούν οι συγκοινωνίες των ιδιωτικών αλλά και των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς σωστά και λειτουργικά.

Να μπορούν να λειτουργούν το ένα συμπληρωματικά με το άλλο. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, την Τρίτη, θα ανακοινωθούν κάποια πρόσθετα δρομολόγια που θα μπορούν να βοηθήσουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της πόλης σε συνέργεια με το μετρό.



Οι επεκτάσεις του μετρό έχουν ήδη ανακοινωθεί. Η γενική συγκοινωνιακή μελέτη έδειξε ότι η πρώτη επέκταση θα συντελεστεί στα δυτικά της πόλης και θα ακολουθήσει η επέκταση στο αεροδρόμιο καθώς και οι υπόλοιπες επεκτάσεις».

Οι διαφορές με το μετρό της Αθήνας

Ως προς το θέμα αυτό, ο κ. Κουρέτας δήλωσε πως: «Καταρχήν το μετρό της Θεσσαλονίκης θα έχει δύο ξεχωριστές σήραγγες, δεν θα είναι όπως στην Αθήνα που έχουμε μία σήραγγα αμφίπλευρη που πηγαίνει από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα είναι χωρίς οδηγό.

Θα έχει διαφορετικό σύστημα σηματοδότησης. Θα είναι πολύ πιο σύγχρονο μετρό από το μετρό της Αθήνας, αντίστοιχη με το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι η γραμμή 4, η οποία υλοποιούμε και κατασκευάζουμε.



Στη γραμμή 4 προχωράμε κανονικά τις εργασίες, πηγαίνουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μικρές καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρξουν και γιατί θα υπάρξουν; Διότι είναι ένα έργο το οποίο είναι υπόγειο έργο. Συναντάμε ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μέχρις ώρας τις απορροφούμε τις καθυστερήσεις αυτές, όπως βλέπετε. Ήδη έχουν ξεκινήσει δύο μετροπόντικες και ο ένας έχει φτάσει περίπου στα δύο χιλιόμετρα από την Κατεχάκη.

Την πορεία του ο άλλος έχει ξεκινήσει από τη Βεΐκου για να συναντηθούν. Του Γαλατσίου έχει ξεκινήσει, αυτή τη στιγμή είναι στις αρχές, ακόμα είναι στα πρώτα 100 μέτρα, το οποίο όμως προχωράει πάρα πολύ γρήγορα.



Θα συναντηθούν μαζί στον Ευαγγελισμό, στο Φρέαρ Ευαγγελισμού, στο παρκάκι της οδού Ναϊάδων, απέναντι από τη Ριζάρη. Και όλοι οι σταθμοί, όπως βλέπουν οι πολίτες της πόλης, έχουν κατασκευαστικές εργασίες».

Οι επεκτάσεις των γραμμών στην Αθήνα

Ο κ. Κουρέτας δήλωσε ότι: «Η γραμμή 2 θα έχει επέκταση προς Ίλιον. Η γραμμή 4 από τη μία πλευρά, δηλαδή από το Γουδί, θα επεκταθεί προς τον Φάρο Ψυχικού και θα ανέβει βόρεια τη λεωφόρο Κηφισίας και θα καταλήξει βορειότερα, στην Κηφισιά.

Από την άλλη πλευρά θα καταλήξει στην Πετρούπολη, περνώντας από το Γαλάτσι θα καταλήξει στην Πετρούπολη, περνώντας από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.