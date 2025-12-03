Τέσσερα νεαρά άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες Ρομά - επιτέθηκαν με σκοπό να τον ληστέψουν, έναν υπάλληλο ντελίβερι στην Πάτρα.

Όλα συνέβησαν στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, όταν ο ντελιβεράς δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα Ρομά, τα οποία τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν, ενώ τον πέταξαν και κάτω από το μηχανάκι που οδηγούσε.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στο δρόμο και κάποιους από αυτούς μάλιστα να σπεύδουν να βοηθήσουν τον παθόντα.

Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και άμεσα άνδρες της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, έναν 21χρονο και έναν 22χρονο, με τους υπόλοιπους να διαφεύγουν και να αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στο σημείο που συνελήφθησαν οι Ρομά οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω…

Πηγή: skai.gr

