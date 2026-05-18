Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 52χρονο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα Πατήσια, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 52χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία ύστερα από έκρηξη στον υποσταθμό, ενώ εκτελούσε εργασίες επί της οδού Ηλία Ζερβού.

Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος και, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε βίντεο του Orangepress:

Αυτόπτης μάρτυρας: «Άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο, μετά είδα ασθενοφόρο και περιπολικά»

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που καταφθάνουν ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ και Πυροσβεστική στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, επί της Ηλίας Ζερβού, στα Πατήσια, όπου έγινε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα.

«Άκουσα έναν θόρυβο γύρω στις δέκα παρά δέκα. Γύρω στις δέκα και μαζεύτηκε κόσμος. Ήρθε ασθενοφόρο, περιπολικά. Στην αρχή είχαν μηχανές της αστυνομίας, μετά ήρθε το περιπολικό, ήρθε και ασθενοφόρο. Μετά ήρθε η πυροσβεστική και άλλο ένα όχημα της πυροσβεστικής, μάλλον γιατί ήταν διαρροή ρεύματος, οπότε χρειαστήκανε έξτρα βοήθεια» λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο θόρυβος «ήταν εκκωφαντικός αλλά δεν φάνηκε σαν να ήταν έκρηξη, έκρηξη. Φάνηκε σαν να έσπασε καλώδιο, όπως σκάει ένα καλώδιο με ρεύμα. Κάπως έτσι ακούστηκε, αλλά στην αρχή το πέρασα για ήχο από κάποιο όχημα που μπορεί να πέταξε κάτι για τα έργα που κάνουν».

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για το δυστύχημα:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Κάτω Πατησίων στην Αθήνα, με θύμα εργαζόμενο της εταιρείας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμό. Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του συμβάντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Διοίκηση και τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.