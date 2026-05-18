Ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη κατήγγειλε ληστεία με λεία 26.000 ευρώ

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 10:15 το βράδυ, όταν δύο άγνωστα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν στον 43χρονο με ξύλινο αντικείμενο

Διάρρηξη

Θύμα ληστείας κατήγγειλε ότι έπεσε ιδιοκτήτης πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 43χρονου, περίπου στις 10.15 χθες το βράδυ, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, τον προσέγγισαν στην είσοδο της πολυκατοικίας δύο άγνωστα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Όπως ανέφερε, οι δράστες τού επιτέθηκαν με ξύλινο αντικείμενο και αφαίρεσαν τσάντα η οποία -κατά δήλωσή του- περιείχε 26.000 ευρώ. Ο 43χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κατερίνη Ληστεία
