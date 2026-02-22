Παρελάσεις σε όλη την Ελλάδα για τη μεγάλη γιορτή του καρναβαλιού - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Εκαντοντάδες χιλιάδες κόσμος σε όλη την Ελλάδα βγήκαν σήμερα στους δρόμους για την μεγάλη γιορτή του καρναβαλιού, προσφέροντας ανεκτίμητες στιγμές χαράς και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους.

Πάτρα - Πάνω από 50.000 άτομα στη μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού

Περισσότερες από πέντε ώρες διήρκεσε η μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, με τους 50.000 καρναβαλιστές να προσφέρουν απλόχερα ένα ανεπανάληπτο θέαμα, όπου κυριαρχούσε το εντυπωσιακό μείγμα χαράς, διασκέδασης και δημιουργίας.

Παράλληλα, στιγμές ομορφιάς και ανεξάντλητου κεφιού ξετυλίχτηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπου με «σύμμαχο» έναν ηλιόλουστο καιρό, χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης, ενώ την ίδια ώρα, περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό τους.

Οι καρναβαλιστές, φορώντας στολές με εντυπωσιακά χρώματα και εξαιρετική αισθητική, χιούμορ, ακατάπαυστη χορευτική διάθεση, φαντασία, πρωτοτυπία και σατιρικό πνεύμα, δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και ένα μοναδικό μείγμα εξωστρέφειας και καρναβαλικού πολιτισμού.

Στην κορυφή της παρέλασης βρίσκονταν τα μέλη της δημοτικής μουσικής, παιανίζοντας αποκριάτικους σκοπούς, μαζί τα μέλη των ΔΣ της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, της γνωμοδοτικής και κριτικής επιτροπής, τους εθελοντές του πατρινού καρναβαλιού, τις μαζορέτες και τους εκπροσώπους συλλόγων σοκολατοριχτών.

Αμέσως μετά η ακολουθία του βασιλιά καρνάβαλου, με τα άρματα του Δήμου Πατρέων που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο, έδωσαν την καλλιτεχνική διάσταση στην παρέλαση, μαζί με την κριτική - σατιρική τους πινελιά, εκπέμποντας ταυτόχρονα τα ξεχωριστά μηνύματά τους.

Στο άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρίφαλα η βασίλισσα του καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, έδινε χορεύοντας τον τόνο της διασκέδασης.

Παράλληλα, το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας, μαζί με εκπροσώπους ιστορικών πληρωμάτων και την κουστωδία των «στρατηγών» και «πρέσβεων» του πατρινού καρναβαλιού, έδιναν με τη δυναμική τους παρουσία γνήσιο καρναβαλικό χρώμα.

Στη συνέχεια, το ορμητικό «ποτάμι» του κεφιού, του ενθουσιασμού, του αυθορμητισμού, της σάτιρας και της ανατροπής των 50.000 καρναβαλιστών παρέσυρε όλους σε μια ξεχωριστή διασκέδαση.

Στην μεγάλη παρέλαση, τα πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» που συνοδεύτηκαν από τα άρματά τους και τις τροχήλατες κατασκευές τους πρόσφεραν εικόνες μοναδικής ομορφιάς, ενώ τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου τήρησαν για μία ακόμη χρονιά το έθιμο, αποχαιρετώντας τους θεατές με την πιο γλυκιά καρναβαλική γεύση.

Χαλκιδική: Ευφάνταστες μεταμφιέσεις και αστείρευτο κέφι στην καρναβαλική παρέλαση στον Πολύγυρο

Γέλιο, χρώμα και σάτιρα κυριάρχησαν στην καρναβαλική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής.

Πλήθος κόσμου που κατέκλυσε το κέντρο της πόλης έδωσε παλμό και ζωντάνια στις εκδηλώσεις. Πεζοπόρα τμήματα, τροχήλατα και πέντε εντυπωσιακά άρματα έκλεψαν τις εντυπώσεις με θέματα όπως «Ενεργειακή Αποκάλυψη», «Σαμουράι και Γκέισες», «Αρχαίοι Έλληνες» και «Γιούφτκους Γάμους».

«Το καρναβάλι του Δήμου Πολυγύρου είναι μια γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργικότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ, κηρύσσοντας την έναρξη της παρέλασης και ευχαριστώντας θερμά τους συλλόγους, τους εθελοντές και τους δημότες, «που με το μεράκι και τη φαντασία τους δίνουν ζωή σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση».

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πολυγύρου θα ολοκληρωθούν αύριο στις παραλίες των Ψακουδίων και των Καλυβών, όπου θα γιορταστούν τα Κούλουμα με νηστίσιμα εδέσματα και παραδοσιακή μουσική, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα. Το φετινό πρόγραμμα ξεκίνησε το προηγούμενο δεκαήμερο και περιλάμβανε εκθέσεις και μουσικές εκδηλώσεις.

Φωτ.: Δήμος Πολυγύρου

Νάουσα: «Πλημμύρισε» από επισκέπτες η πόλη για το παραδοσιακό δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες»

Επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν σήμερα στη Νάουσα για να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό αποκριάτικο δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί στο παραδοσιακό κτίριο του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», στο πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», στην περιοχή «Μπατάνια», όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αναφορά στην ιστορία του εθίμου, καθώς και ξενάγηση στον χώρο.

Στη συνέχεια, στο Δημαρχείο Νάουσας έγινε το καθιερωμένο «προσκύνημα». Τέσσερα μπουλούκια -ένα του Ομίλου «Νταβέλης» και τρία του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες»- έλαβαν διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη, προκειμένου να ακολουθήσουν την καθορισμένη διαδρομή τους στην πόλη.

Το απόγευμα, στην Πλατεία Αλωνίων, πραγματοποιήθηκε το συγκινητικό «βγάλσιμο» του «πρόσωπου», μία από τις κορυφαίες στιγμές της Αποκριάς της Νάουσας. Ακολούθησε χορός με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου που συνόδευε τα μπουλούκια, ενώ στο πιο κατανυκτικό μέρος του εθίμου, από τα Αλώνια έως τον Στραβό Πλάτανο, τα παιδιά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγούδησαν τις παραδοσιακές πατινάδες, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα.

Στην Πλατεία Καρατάσου πραγματοποιήθηκε αποκριάτικη μουσική συναυλία και παραδοσιακό γλέντι με τη μουσική μπάντα «Macho Band», δίνοντας ζωντάνια και παλμό στην εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης.

Φωτ.: Δήμος Νάουσας

Η Αθήνα «χόρεψε» στους ρυθμούς του καρναβαλιού

Μουσική, χορός, κέφι και ρυθμός κυριάρχησαν στην καρναβαλική παρέλαση, με την οποία κορυφώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα. Το ραντεβού είχε δοθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 5 το απόγευμα, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να υποδέχεται μικρούς και μεγάλους.

Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Η Αθήνα ξέρει να γιορτάζει. Η δύναμή της είναι οι άνθρωποί της κι αυτό φάνηκε απόψε».

Η πομπή με τους καρναβαλιστές διέσχισε την Ερμού και την Αιόλου, με προορισμό την πλατεία Κοτζιά. Στη διαδρομή τον ρυθμό έδιναν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia και ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος».

Το κέφι και ο χορός συνεχίστηκαν στην πλατεία Κοτζιά, όπου στήθηκε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι, με ζωντανή μουσική και με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.

Όλη την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

