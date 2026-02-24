Προκαταρκτική εξέταση, διέταξε σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελία Βόλου, μετά από ένταση που σημειώθηκε σε παιδικό σταθμό, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν δύο βρεφοκόμοι στο Αυτόφωρο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δικογραφία, ένας πατέρας κατέθεσε μήνυση για τραυματισμό του παιδιού του στο δάχτυλο, ενώ ο ίδιος δέχτηκε μήνυση για ξυλοδαρμό παιδαγωγού.

«Δεν έχω δεχτεί μήνυση και δεν χτύπησα κανέναν», υποστηρίζει ο πατέρας, ζητώντας δημόσια συγγνώμη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη, όταν το χέρι παιδιού πιάστηκε στην πόρτα την ώρα που τη χειριζόταν η παιδαγωγός, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση στην ονυχοφόρο φάλαγγα και ράμματα. Με την ενημέρωσή του, ο πατέρας εισήλθε στον χώρο του σταθμού και επιτέθηκε στην πρώτη παιδαγωγό που είδε, μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών.

Οι δύο βρεφοκόμοι προσήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα για τον τραυματισμό του παιδιού. Την Παρασκευή το πρωί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτόφωρου.

Τέλος, η δικηγόρος τους, κ. Βίκυ Νιαβή, κατέθεσε μήνυση για τον ξυλοδαρμό και τις απειλές που δέχτηκαν, σημειώνοντας ότι μία από τις παιδαγωγούς δεν είχε καμία συμμετοχή στο τραυματισμό του παιδιού.



