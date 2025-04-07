Κολοσσός του τομέα του πετρελαίου, ο αμερικανικός όμιλος Chevron, καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Λουιζιάνα να προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 745 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή ρύπανε έλη κοντά στη Νέα Ορλεάνη και δεν έκανε τίποτα για την απορρύπανση της περιοχής.

Η ποινή απαγγέλθηκε την Παρασκευή από σώμα ενόρκων, έπειτα από δίκη στο Πουάντ α λα Ας, στην κοινότητα Πλακεμίν, περιοχή με έλη νοτιοανατολικά της μητρόπολης της Λουιζιάνας.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Κυριακή, ο κυριότερος συνήγορος της Chevron στη δίκη, ο Μάικ Φίλιπς, τόνισε ότι ο αμερικανικός κολοσσός του πετρελαίου ετοιμάζεται να προχωρήσει στην υποβολή έφεσης, εξαιτίας των «πολυάριθμων νομικών σφαλμάτων που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση».

Δίχως να προκαταβάλλεται η συνέχεια της υπόθεσης, πρόκειται για ορόσημο στον φάκελο αυτό, που άνοιξε το 2013.

Οι αρχές της Πλακεμίν στράφηκαν εναντίον της Chevron επειδή εξαγόρασε και πήρε τον έλεγχο της Texaco το 2001.

Είχαν κατηγορήσει αρχικά την Texaco πως παραβίασε νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος που υιοθετήθηκε το 1978 στη Λουιζιάνα.

Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι «μόλις τερματίζονται οι δραστηριότητες (εξόρυξης)» σε οποιοδήποτε κοίτασμα, πρέπει «να απορρυπαίνεται, να γίνεται επαναφύτευση, καθαρισμός και αποκατάσταση» ώστε να επανέρχεται όσο περισσότερο είναι «δυνατόν» στην «αρχική του κατάσταση» ο τόπος όπου γινόταν.

Όμως, λένε οι αρχές, οι Texaco/Chevron δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους.

Οι τοπικές αρχές ερίζουν επίσης ότι ο πετρελαϊκός όμιλος έκανε χειρότερες τις συνέπειες της ανόδου των υδάτων εγκαταλείποντας όπως ήταν τα έλη, που γενικά ρυθμίζουν την πλημμυρίδα και την άμπωτη.

Το σώμα ενόρκων δικαίωσε την Πλακεμίν, επιβάλλοντας πρόστιμα 575 εκατομμυρίων δολαρίων για την απώλεια μέρους των εκτάσεων, που πλέον είναι μόνιμα βυθισμένο στα νερά, 161 εκατ. δολαρίων για τη ρύπανση και 9 εκατ. δολαρίων για την εγκατάλειψη εξοπλισμού.

Η απόφαση ωστόσο δεν είναι καθοριστική: δεν είναι παρά μόνο η πρώτη σε σειρά 42 παρόμοιων υποθέσεων, που έχουν στο στόχαστρο στην πράξη όλους τους αμερικανικούς ενεργειακούς ομίλους, με τις αρχές να ελπίζουν πως θα εξασφαλιστούν αποζημιώσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Λουιζιάνα.

«Η απόφαση αυτή όχι μόνο υπονομεύει τη θέση της Λουιζιάνας ως ηγέτη στον ενεργειακό τομέα, αλλά επίσης απειλεί την τροχιά της χώρας προς την παγκόσμια ενεργειακή κυριαρχία στο πλαίσιο της πολιτικής ‘Πρώτα η Αμερική’» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στηλίτευσε με ανακοίνωσή του συλλογικός φορέας εκπροσώπησης εταιρειών του τομέα του πετρελαίου και του αερίου στη Λουιζιάνα (LMOGA).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

