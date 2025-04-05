Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά στο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου με αρκετά είδη φυτών να βρίσκονται ήδη σε ανθοφορία. Μεταξύ αυτών, ξεκίνησαν να ανθοφορούν και οι πρώτες ορχιδέες του Πάρκου.

«Η πεταλουδόμορφη ορχιδέα Ophrys papilionacea essp. heroica, στολίζει τις περιπατητικές διαδρομές που οδηγούν στους ιστάμενους απολιθωμένους κορμούς ηλικίας 20.000.000 ετών» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Μουσείου Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι καθηγητής Νίκος Ζούρος.

Και συνεχίζει: «Αυτές τις μέρες τα κόκκινα άνθη τους παρουσιάζουν και οι πρώτες Σεραπιάδες και συγκεκριμένα τα είδη Serapias orientalis ssp. carica με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων από την Serapias orientalis ssp. Orientalis».

Όμως, χωρίς αμφιβολία το είδος που εντυπωσιάζει είναι η μοναδική Ορχιδέα της Λέσβου, η Ophrys lesbis, που γεμίζει τις πλαγιές του Πάρκου και συγκροτεί υπέροχες εικόνες μαζί με την όμορφη ροζ μαργαρίτα της Δυτικής Λέσβου, την Crepisrubra!

Επίσης, άρχισε να ανθοφορεί και το Σφυγκάκι Ophrys tenthredinifera και το υποείδος της Ophrys tenthre dinifera ssp. vilosa.

«Η περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους, λέει ο κ. Ζούρος, και ιδιαίτερα το Πάρκο στη θέση Κύρια Απολιθωμένη, πέρα από τα εντυπωσιακά απολιθωμένα δένδρα που φιλοξενεί, αναδεικνύει τη σημαντικότητα του και από τις άγριες ορχιδέες που στολίζουν την προστατευόμενη περιοχή του και φέτος την άνοιξη».

Το Πάρκο αποτελεί ένα σπάνιο βιότοπο για τις άγριες ορχιδέες, ένα φυσικό πλούτο φυτικών ειδών και αξιοθαύμαστης ποικιλότητας κατά την περίοδο της ανθοφορίας, καθιστώντας το μια ιδανική θέση για την παρατήρηση της άγριας χλωρίδας στη Δυτική Λέσβο.

Το Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου οργανώνει αύριο Κυριακή 6 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, μια περιήγηση στα μοναδικά απολιθώματα και στον πλούτο της ανοιξιάτικης ανθοφορίας!

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.