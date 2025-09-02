Μασκ: Σχολίασε ανάρτηση για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας

«Ο θάνατος της Ελλάδας»... Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ αναδημοσίευσε και σχολίασε με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο ανάρτηση για το οξύ δημογραφικό πρόβλημα και τα σχολεία που κλείνουν στη χώρα μας. Ο ιδιοκτήτης της Tesla, της Space X, του X και της xAI ασχολείται εκ νέου με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, καθώς είχε κάνει παρόμοια ανάρτηση παλαιότερα.
🇬🇷 More than 700 schools have been closed in Greece due to a prolonged demographic crisis
Greece has one of the lowest fertility rates in the European Union - around 1.3 births per woman, far below the replacement level of 2.1.
The population is rapidly aging, while young… pic.twitter.com/WvS0RIbwWQ— Visegrád 24 (@visegrad24) September 1, 2025
Τι αναφέρει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα
«Περισσότερα από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης.
Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης του 2,1.
Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα σε μεγάλους αριθμούς.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν αφού δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά» τονίζεται.
