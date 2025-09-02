Μασκ: Σχολίασε ανάρτηση για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας

«Ο θάνατος της Ελλάδας»... Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ αναδημοσίευσε και σχολίασε με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο ανάρτηση για το οξύ δημογραφικό πρόβλημα και τα σχολεία που κλείνουν στη χώρα μας. Ο ιδιοκτήτης της Tesla, της Space X, του X και της xAI ασχολείται εκ νέου με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, καθώς είχε κάνει παρόμοια ανάρτηση παλαιότερα.

🇬🇷 More than 700 schools have been closed in Greece due to a prolonged demographic crisis



Greece has one of the lowest fertility rates in the European Union - around 1.3 births per woman, far below the replacement level of 2.1.



The population is rapidly aging, while young… pic.twitter.com/WvS0RIbwWQ September 1, 2025

Τι αναφέρει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα

«Περισσότερα από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης του 2,1.

Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα σε μεγάλους αριθμούς.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν αφού δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά» τονίζεται.

Πηγή: skai.gr

