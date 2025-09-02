Λογαριασμός
«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Ο Ίλον Μασκ σχολίασε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας

Ο ιδιοκτήτης της Tesla, της Space X και του X ασχολείται εκ νέου με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, καθώς είχε κάνει παρόμοια ανάρτηση παλαιότερα 

Μασκ: Σχολίασε ανάρτηση για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας

«Ο θάνατος της Ελλάδας»... Ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ αναδημοσίευσε και σχολίασε με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο ανάρτηση για το οξύ δημογραφικό πρόβλημα και τα σχολεία που κλείνουν στη χώρα μας. Ο ιδιοκτήτης της Tesla, της Space X, του X και της xAI ασχολείται εκ νέου με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, καθώς είχε κάνει παρόμοια ανάρτηση παλαιότερα. 

Τι αναφέρει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα

«Περισσότερα από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης του 2,1.

Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα σε μεγάλους αριθμούς.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν αφού δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά» τονίζεται.

 

