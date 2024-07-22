Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί δουλειά τα κλιμάκια των δεκάδων κτηνιάτρων από όλη τη χώρα - με τον συντονισμό της περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - για την επιδημιολογική επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής της Λάρισας, μετά το ξέσπασμα της πανώλης των αιγοπροβάτων στην περιοχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ με συνεργασία όλης της χώρας, καθώς από σήμερα περισσότεροι από 100 νέοι κτηνίατροι θα πραγματοποιήσουν ελέγχους στη δεύτερη ζώνη επιτήρησης, η οποία περιλαμβάνει περίπου 400 κτηνοτροφικές μονάδες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Πάνο Γαρουφαλιά, τους κτηνιάτρους καλωσόρισαν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΤΤ Δρ. Γιώργος Στρατάκος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Ιουλίου, με τα δείγματα να στέλνονται καθημερινά σε εργαστήριο στην Αθήνα. Εάν εντοπιστεί κρούσμα, θα θανατώνονται τα ζώα και η συγκεκριμένη μονάδα θα μπαίνει σε επιτήρηση.

Ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 2.000 αμνοερίφια στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, με δεδομένο την εμφάνιση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων πανώλης σε εκτροφές των νομών Τρικάλων και Λάρισας και για την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου, αλλά και για την προσπάθεια προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Κουρέτας υπέγραψε απόφαση, η οποία προβλέπει την απαγόρευση - για οποιονδήποτε λόγο- μετακίνησης αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και έκδοση νέας απόφασης.

Απαγορεύεται, επίσης, η σφαγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων στα σφαγεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας έως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου.

Τα άμεσα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η δημιουργία ζώνης επιτήρησης έως και 10 χιλιόμετρα και η απαγόρευση μετακίνησης των αιγοπροβάτων. Η διακίνηση γάλακτος, πάντως, συνεχίζεται κανονικά με υψηλή παστερίωση ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.