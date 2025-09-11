Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2026.

Οι εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα γενικής παιδείας της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Ακολουθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου η εξέταση στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα εξεταστούν σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.