Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Τελευταίες ημέρες για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου

Άνοιξε την περασμένη εβδομάδα η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ). Μέσα σε δέκα ημέρες συνολικά, μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024, οι υποψήφιοι καλούνται να κάνουν τις επιλογές τους.

Η συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού είναι μία διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική και μάλιστα, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναλυτές επιμένουν ότι έχει βαρύτητα ανάλογη με εκείνη των ίδιων των πανελλαδικών εξετάσεων. Για αυτόν τον λόγο, οι επιλογές πρέπει να γίνουν μετά από σκέψη και έρευνα.

Μετά τη διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών, θα «ανοίξει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για τους 90.416 υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.851 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές των βάσεων εισαγωγής στο 1ο, το 3ο και το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Σπουδών Υγείας, Οικονομίας και Πληροφορικής, αντίστοιχα. Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, των Θετικών Σπουδών αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων, της τάξεως των 200 έως 300 μορίων.

Το πρώτο βήμα

Σίγουρα, με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, οι επιλογές των υποψηφίων είναι σε κάποιο βαθμό περιορισμένες, αφού μπορούν να επιλέξουν μόνο σχολές και τμήματα των οποίων η ΕΒΕ είναι ίση ή μεγαλύτερη των βαθμολογικών επιδόσεών τους.

Επιπλέον, η κατάταξη των σχολών και των τμημάτων βάσει βάσεων εισαγωγής προηγούμενων ετών, είναι ένας τρόπος να αντιληφθεί κάποιος τη δημοφιλία, αλλά και την προοπτική κάποιων από αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν συχνά οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η βάση εισαγωγής δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο για την αξία της, ενώ δεν λαμβάνει καθόλου υπ' όψιν τους παράγοντες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες ενός υποψηφίου.

Βασικό πρώτο βήμα, λοιπόν, πριν καταλήξει ένας υποψήφιος στις τελικές του επιλογές είναι η έρευνα για το περιεχόμενο και την ποιότητα των σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντικό οι υποψήφιοι να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών, δηλαδή τα μαθήματα, αλλά και τις απαιτήσεις (πχ. Μαθήματα ανά εξάμηνο, εργαστήρια, υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, τρόποι εξέτασης μαθημάτων), ώστε να δουν εάν ένα τμήμα ή σχολή είναι πραγματικά μέσα στο φάσμα των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων τους.

Σημαντικοί παράγοντες αξιολόγησης, που πρέπει να συνυπολογιστούν, είναι το κατά πόσο είναι σύγχρονο το πρόγραμμα σπουδών, οι συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα μεταπτυχιακά προγράμματα που μετέπειτα μπορούν να συμβάλλουν στη μετέπειτα εξειδίκευση ή επανειδίκευση, η ακαδημαϊκή ποιότητα των καθηγητών (δημοσιεύσεις, ακαδημαϊκή δραστηριότητα), καθώς επίσης και η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και άλλους διεθνούς οργανισμούς.

Επιλογές χωρίς προκαταλήψεις

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να έχουν κατά νου οι υποψήφιοι είναι ότι πέραν της σχολής στην οποία θα εισαχθούν, είναι πολύ βασικό να έχουν πολλές πιθανότητες επιτυχίας σε αυτήν, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά στη συνέχεια.

Για αυτό, τα αποτελέσματα της έρευνας που θα κάνουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να ιδωθούν χωρίς «χρωματιστά γυαλιά» προκαταλήψεων και στερεοτύπων, αλλά βάσει των πραγματικών ενδιαφερόντων τους, καθώς έχει μεγάλη σημασία να τους αρέσει πραγματικά αυτό που θα σπουδάσουν, χωρίς να προβληματίζονται από τώρα για το επάγγελμα που θα κάνουν στη συνέχεια.

Άλλωστε, με τον τρόπο που είναι διαρθρωμένη η αγορά εργασίας σήμερα και συνυπολογίζοντας τις ραγδαίες και άμεσες εξελίξεις που φέρνει η τεχνολογική πρόοδος, η εισαγωγή σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα ή σε κάποια σχολή στην ηλικία των 18 ετών δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίσει μία, μοναδική και προκαθορισμένη επαγγελματική διαδρομή. Η εξειδίκευση (upskilling) και επανειδίκευση (reskilling) αποτελούν ήδη βασικό κομμάτι της επαγγελματικής ζωής ενός νέου επιστήμονα ή εργαζόμενου και έτσι, οι επιλογές για σπουδές μετά το πρώτο πτυχίο είναι πολλαπλές.

Μέχρι πότε

Η πλατφόρμα michanografiko.it.minedu.gov.gr θα είναι ανοικτή έως τα μεσάνυκτα της Πέμπτης 18 Ιουλίου 2024 (ώρα 23:59).

Η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών και Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίησή τους.

Πώς γίνεται η υποβολή του Μηχανογραφικού

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται τη σχετική πλατφόρμα, στη διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), μπορούν να επιλέγουν την επεξεργασία Μηχανογραφικού ή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Αρχικά, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (επιλέγοντας ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια να «κλειδώσουν» το τελικό τους Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι βλέπουν και μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα, για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεών του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου, υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, για την εισαγωγή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ - πρώην δημόσια ΙΕΚ).

Παράλληλο Μηχανογραφικό μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, καθώς επίσης και οι τελειόφοιτοι που απέκτησαν απολυτήριο Λυκείου το 2024, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024.

Το Παράλληλο Μηχανογραφικό αφορά ειδικότητες σε Δημόσιες ΣΑΕΚ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Τουρισμού ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΛΓΟ Δήμητρα) ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΠΑ) και αφορούν στο Α' εξάμηνο κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2024.

Γενικές οδηγίες και πληροφορίες

1. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

2. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και ενδιαφέρονται να υποβάλουν ΜΔ ή/και ΠΜΔ θα πρέπει να απευθυνθούν στο λύκειό τους τις προκαθορισμένες μέρες λειτουργίας τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

3. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε εναλλακτικά -και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail κατά την απόκτηση του password-, να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσα από την εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου, με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

4. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε λυκείου και επιπλέον την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024.

