Γυμνή ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη

Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, το περιβάλλον, το ελεύθερο σώμα, είναι σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, που πραγματοποιήθηκε για 17η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.

Άντρες και γυναίκες, γυμνοί ή λιγότερο γυμνοί, ξεκίνησαν την πορεία με τα ποδήλατα τους από το Πάρκο Πεδίον του Άρεως για να διεδικήσουν, μεταξύ άλλων, την προώθηση, του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης και της ήπιας κινητικότητας, ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου. Η ποδηλατοπορεία κατέληξε στο αρχικό σημείο, ενώ προηγήθηκε δράση bodypainting.

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 2008 με συναυλίες, δρώμενα, και παράλληλες εκδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

