Σαν σήμερα 29/6: «Τις πταίει» από τον Χαρίλαο Τρικούπη - Τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός

Γεγονότα



1850: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από τη Βαυαροκρατία το 1833.

1874: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καιροί» άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό, ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο Α’. Επίσης, σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την Αρχή της Δεδηλωμένης.

1931: Μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης «Εθνική Ένωσις Ελλάς» βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιαιοπραγούν κατά των φτωχών εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαυλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα «Μακεδονία».

1958: Η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά κι ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.

1986: Η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο «Στάδιο των Αζτέκων» στην Πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

2002: Από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη «17 Νοέμβρη». Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.



Γεννήσεις



1886: Ρομπέρ Σουμάν, γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. (Θαν. 4/9/1963)

1900: Αντουάν Ντε Σεν Εξιπερί, γάλλος πιλότος και συγγραφέας. («Μικρός Πρίγκιπας») (Θαν. 31/7/1944)

1941:Γιάννης Πουλόπουλος, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 23/8/2020)

Θάνατοι



1907: Κωνσταντίνος Βολανάκης, έλληνας ζωγράφος. Θεωρείται ο «πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας». (Γεν. 17/3/1837)

1951:Αιμίλιος Βεάκης, κορυφαίος έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. (Γεν. 13/12/1884)

2003:Κάθριν Χέπμπορν, αμερικανίδα ηθοποιός. (Γεν. 12/5/1907)

