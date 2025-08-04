ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη στελέχωση βρεφονηπιακών σταθμών

Σε συνέχεια των προσωρινών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2025-ΔΥΠΑ (αρ. πρωτ. 47151/20-01-2025) και ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο ΑΣΕΠ, αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025, στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης για 90 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πίνακες ανασυντάχθηκαν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ με αριθμούς 664/2025, 665/2025 και 674/2025.

Πηγή: skai.gr

