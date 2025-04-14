Απόβλητα και απομόνωση: Οι δύο πληγές των Παξών

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για κάθε νησιωτικό δήμο, και οι Παξοί δεν αποτελούν εξαίρεση.

Παρά τις προσπάθειες, τα προβλήματα παραμένουν κυρίως με τα ογκώδη σκουπίδια, τα οποία προκύπτουν από τις ανακαινίσεις και τη ραγδαία ανάπτυξη του νησιού στα νέα καταλύματα.

Τι απαντά ο Δήμαρχος Σπύρος Βλαχόπουλος για όλα αυτά αλλά και για το πρόβλημα της συνδεσιμότητας με την Κέρκυρα.

Πηγή: skai.gr

