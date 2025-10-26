Στο Σύνταγμα επέστρεψε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου ο Πάνος Ρούτσι, δηλώνοντας ότι «θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ» και ζητώντας από τον πρωθυπουργό και την ΕΛ.ΑΣ «να μην πειράξετε αυτά τα παιδιά».



«Αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός μας φάνηκε από το πόσο ενοχλήθηκε με όλη αυτή την πράξη, με την απεργία πείνας που έκανα 23 μέρες, και αποφάσισε να τιμωρήσει αυτά τα παιδιά, αυτόν τον κόσμο, με αυτή την τροπολογία που έβγαλε. Αυτό δεν θα περάσει. Εγώ και όλοι οι γονείς, όλη αυτή η ομάδα που είναι εδώ κάθε μέρα, δεν θα το αφήσω έτσι» τόνισε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι και προσέθεσε:



«Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν γίνανε θυσία, όπως μας είπε ο πρωθυπουργός στην αρχή. Θυσία θα είναι από δω και πέρα εμείς που είμαστε εδώ. Εμείς θυσιαζόμαστε για αυτά τα παιδιά, για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί ενοχλεί τόσο πολύ να υπάρχει αυτό το μέρος εδώ πέρα, να μπορούμε κάθε μέρα να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας; Γιατί τους ενοχλεί; Ας μας είχαν πει την αλήθεια απ' την αρχή, να γίνονταν όλα σωστά απ' την αρχή, δεν θα ήμασταν εδώ. Γι' αυτό και νιώθω την ευθύνη να είμαι μαζί τους, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από μένα και δεν θα τους αφήσω έτσι μέχρι τέλους. Θα είμαι εδώ μαζί τους μέχρι να μπει και ο τελευταίος φυλακή. (Τα παιδιά αυτά) εννοείται, από την πρώτη στιγμή. Είναι τα παιδιά μου, είναι η οικογένειά μου και έτσι θα παραμείνουμε, ενωμένοι. Και ο κόσμος που έρχεται εδώ, τους καλώ πάλι, όσοι ήταν μαζί μου 23 μέρες, να είμαστε εδώ κάθε βράδυ. Δεν φοβόμαστε. Ζητάμε δικαιοσύνη, ζητάμε την αλήθεια και θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ».



O Πάνος Ρούτσι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που τον συνόδευε συμμετείχαν στη δράση καθαρισμού του χώρου που έχει στηθεί το μνημείο με τα ονόματα, μαζί με την ομάδα «Μέχρι Τέλους».

Ο κ. Ρούτσι ζήτησε από την κυβέρνηση να μη χρησιμοποιήσει βία ενώ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και την ΕΛ.ΑΣ τόνισε: «Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ, μη κάνετε κάτι σε αυτό τον κόσμο, σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής: λίγο σκεφτείτε εάν ήταν τα παιδιά σας εδώ πέρα. Τι θα κάνατε; Τι θα κάνατε και βαράτε όλο τον κόσμο χωρίς λόγο; Μην το κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ ειρηνικά. Τιμούμε τα παιδιά μας. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ κάθε βράδυ, δεν κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς η απειλή. Άλλοι είναι.».



O κ. Ρούτσι, μιλώντας νωρίτερα στο MEGA, τοποθετήθηκε σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τονίζοντας ότι το μνημείο αποτελεί «σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα».

«Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη και δεν την προσβάλλουν, την τιμούν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην υπάρξουν ξανά ονόματα».

Ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την ανησυχία του ότι «θα επιχειρηθεί να σβηστούν τα ονόματα» και για αυτό έχει αποφασίσει να βρίσκεται καθημερινά στην πλατεία Συντάγματος, στο σημείο όπου έχει γραφτεί με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου του, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της 23ήμερης απεργίας πείνας του να σταθούν εκ νέου στο πλευρό του.

«Το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας, γιατί αυτό που κάνουν είναι μια εκδικητική πράξη και δε θα περάσει», υπογράμμισε ο κ. Ρούτσι.

Η απεργία πείνας 23 ημερών

Υπενθυμίζεται, πως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, είχε πραγματοποιήσει 23ήμερη απεργία πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις με ανεξάρτητους τεχνικούς συμβούλους.

Η απεργία ολοκληρώθηκε στις 7/10 όταν και η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε πως έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους.

Στο μεταξύ, σκούπες, σφουγγαρίστρες και σφουγγάρια πήρε η ομάδα «Μέχρι Τέλους» καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από το μνημείο με τα ονόματα για τα Τέμπη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετείχε στη δράση καθαρισμού από την ομάδα «Μέχρι τέλους» στο μνημείο για τα Τέμπη στη Βουλή

