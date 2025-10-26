Δράση καθαρισμού από την ομάδα «Μέχρι τέλους» στο μνημείο για τα Τέμπη στη Βουλή

Σκούπες, σφουγγαρίστρες και σφουγγάρια πήρε η ομάδα «Μέχρι Τέλους» καθαρίζοντας την περιοχή γύρω από το μνημείο με τα ονόματα για τα Τέμπη.

Nωρίτερα, επέστρεψε στην πλατεία Συντάγματος για να παραμείνει στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, από σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι.

Μαζί του βρίσκεται η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο ίδιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «εμείς δεν είμαστε η απειλή» και τόνισε ότι θα κρατήσουν τη μνήμη των θυμάτων ζωντανή.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα το αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τους ενοχλεί αυτό το μέρος, το να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας κάθε βράδυ . Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζί μου κάθε βράδυ.

Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικά. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.