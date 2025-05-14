Από την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025 έως και τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025, καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη από την Παρασκευή 16 Μαΐου και ώρα 14:00, έως τη Δευτέρα 26 Μαΐου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους.

Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή θα πρέπει:

Να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται, ένα αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση. Μάλιστα, προτείνεται στους υποψηφίους να κρατήσουν φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Να υπογράψουν τα δύο προαναφερθέντα έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες) και τρίτον, να τα αποστείλουν μέχρι και την Τρίτη 27 Μαΐου 2025 (ως ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) μαζί με: ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνο για απόφοιτους), ένα φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017), ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εν ισχύ) και, σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή των παραπάνω θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0090,

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι - Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

για το έτος 2025

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Παιδείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (Δευτέρα 26 Μαΐου 2025) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την ταυτοποίηση με το ηλεκτρονικό αρχείο, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και τα αποτελέσματα εισαγωγής, μόλις ανακοινωθούν, στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.goν.gr.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού αριθμού υποψηφίου και κωδικού ασφαλείας (password) από το λύκειο. Ο κωδικός υποψηφίου αποδίδεται κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.