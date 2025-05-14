Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι εκμεταλλεύονταν μια 28χρονη Κολομβιανή ως εκδιδόμενη, σε οίκο ανοχής στην περιοχή των Σφαγείων.

Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία που προκάλεσε έρευνα από το τμήμα Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η παθούσα φέρεται να κρατείτο κλειδωμένη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας κι ότι ότι αναγκαζόταν να προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες παρά τη θέλησή της.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν μία 56χρονη Βουλγάρα, η οποία φέρεται ως υπεύθυνη του οίκου ανοχής, ένας 50χρονος συμπατριώτης της κι ένας 72χρονος Έλληνας οι οποίοι φέρεται να μετέφεραν το θύμα στα ερωτικά ραντεβού.

Ο εισαγγελέας τους απήγγειλε κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων κατά συναυτουργία και κατ' επάγγελμα, απλή συνέργεια στο προηγούμενο αδίκημα και συμμορία. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

