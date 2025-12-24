Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος έξι ατόμων, δύο ενήλικων και τεσσάρων ανήλικων, οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχον καταγγελθεί, πρόκειται για τρεις ημεδαπούς και τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε το κορίτσι, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2025 - Απριλίου 2025, τέσσερις εκ των ανωτέρω, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε η 13χρονη από τις Φιλιππίνες με τον 15χρονο ανήλικο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου ενεργούσαν σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς τη θέληση της, την οποία βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την ίδια, και όπως αναφέρει το voria.gr απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, έτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

