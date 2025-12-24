Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 14χρονου δικυκλιστή στην Τούμπα

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 14χρονου δικυκλιστή, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, και κατά τη δέσμευσή του φαίνεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Εις βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων (αντίσταση), ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

