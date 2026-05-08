Ουκρανικού τύπου το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα - Τα σενάρια που εξετάζονται

 Το ναυτικό drone εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής, με τη μηχανή του να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία

Λευκάδα

Ουκρανικού τύπου «MAGURA V3» είναι το ναυτικό drone που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες προέκυψε πως το drone είχε πυροκροτητές, αλλά στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν εκρηκτικά. Ωστόσο, υπάρχουν άλλες πληροφορίες που κάνουν λόγο για ύπαρξη μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών

Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να πρόκειται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, δηλαδή να χρησιμοποιήθηκε το drone ως «εργαλείο» ναρκεμπόρων. Και ένα δεύτερο σενάριο που δεν αποκλείεται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις. 

Υπενθυμίζεται πως το ναυτικό drone εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, σε σπηλιά της περιοχής, με τη μηχανή του να βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Το μαύρο σκάφος, που έφερε συστήματα υψηλής τεχνολογίας –θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας– προκάλεσε έντονη ανησυχία. Οι ίδιοι κατάφεραν να το δέσουν και να το ρυμουλκήσουν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου το παρέλαβε το Λιμενικό Σώμα.

Μιλώντας νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε πως «οι ένοπλες δυνάμεις που αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά, εξετάζουν το drone και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό, και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις μετά την έρευνα που πραγματοποιούν».  


 

