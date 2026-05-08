Προφυλακίστηκε ο 28χρονος διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος διανομέας πακιστανικής καταγωγής ο οποίος κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε έξι περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθραία, τραυματίζοντας μάλιστα κάποια από τα θύματά του.

«Ήμουν εκνευρισμένος γιατί μού μιλούσαν άσχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας μου και γι' αυτό πετούσα πέτρες σε περαστικούς», φέρεται να είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και άλλων αδικημάτων.



Πηγή: skai.gr

