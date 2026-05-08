Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Σχέδιο για πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανηλίκους

Σχέδια για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφορικά με το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σχολίασε πως «σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις». Επίσης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δράσεις της ΕΛΑΣ κατά της Greek Mafia αλλά και το φονικό στην Κρήτη.

«Τα ζητήματα με τα πατίνια θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα»

«Ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε ατυχήματα πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε αρχικά ο κ. Χρυσοχοΐδης. «Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε ο υπουργός.

«Είναι σοβαρό το θέμα με το drone» στη Λευκάδα

Για το πλωτό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κ. Χρυσοχοϊδης απάντησε πως «δεν θέλω να πω τίποτα. Βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα από ψαράδες, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Οι ένοπλες δυνάμεις που αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό, και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις μετά την έρευνα που πραγματοποιούν».

«Δεν φοβάμαι νέα βεντέτα στην Κρήτη»

Για το έγκλημα στο Ηράκλειο με θύμα τον 21χρονο, σχολίασε πως η «αστυνομία δεν προσαρμόζει τη συμπεριφορά της και τις αντιδράσεις της και τη δράση της στις αντιλήψεις του καθενός. Η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. Εδώ υπήρξαν μια, δυο, τρεις καταγγελίες ότι αυτός επιχειρεί να κάνει κακό στο παιδί. Αυτά καταγγέλθηκαν στο αρμόδιο ΑΤ, το οποίο έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Και ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς την εντολή εισαγγελέα. Ούτε προβαίνει σε πράξεις. Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ; Την οργή την καταλαβαίνω, τη θλίψη, τον πόνο αλλά από την άλλη πλευρά ας επικεντρωθούμε στο ότι δεν μπορούν οι διαφορές των ανθρώπων να λύνονται έτσι».

Ερωτώμενος σχετικά, ο υπουργός διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει δυσαρμονία ανάμεσα στην αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές».

Για το εάν φοβάται μην ξεσπάσει νέα βεντέτα στην Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως «δεν φοβάμαι τίποτα. Απλώς αυτό που φοβάμαι διαρκώς και γενικώς είναι ότι αντί να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου, σε πολιτικό επίπεδο, κάνουμε στο τέλος αξιολογήσεις κατόπιν εορτής. Αυτές οι αντιλήψεις είναι γνωστές σε αυτές τις κοινωνίες, κυκλοφορούν μεταξύ τους, είναι κοινά μυστικά. Και δυστυχώς δεν κάνει κανείς τίποτα».

«Το θέμα της διάδοσης των όπλων στην εποχή μας είναι συλλογικότερο και μας απασχολεί. Δεν χρειάζεται να είναι στην Κρήτη κάποιος για να έχει ένα όπλο. Μάλιστα, τόσο παλιό, που μπορεί να το είχε και από τον παππού του ο συγκεκριμένος. Γίνεται ένας αγώνας σε επίπεδο Ευρώπης και φοβάμαι πως όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία κάποια στιγμή, μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα», ανέφερε επίσης ο υπουργός.

«Εξιχνιάστηκε μια ακόμη δολοφονία» που σχετίζεται με την Greek Mafia

Για τις εξελίξεις στην έρευνα για την Greek Mafia και τις συλλήψεις που έκανε η ΕΛΑΣ για την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη είπε πως «εξιχνιάστηκε μια ακόμη δολοφονία. Και αυτό τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει ο κανόνας. Δεν μένει καμία δολοφονία της Greek Mafia ανεξιχνίαστη γιατί πίσω υπάρχουν πάνω από 20 ανεξιχνίαστες δολοφονίες. Αυτό είναι μια πρόοδος και ένα μήνυμα σε όσους τόσα χρόνια κρύβονταν πίσω από τις μαφίες πιστεύοντας πως η αστυνομία δεν ήταν ικανή να εξιχνιάσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει απάντηση και είναι στη φυλακή».

«Σχεδόν όλοι οι υπουργοί δουλεύουν ευσυνείδητα και με ευθύνη»

Για τη χτεσινή συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, ο υπουργός ανέφερε πως «το ίδρωμα της φανέλας ξεκινάει από τον αγώνα που δίνει κάθε μέρα κάθε υπουργός στο υπουργείο του, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις ευθύνες που έχει απέναντι στους πολίτες και τον πρωθυπουργό που τον όρισε. Εκτιμώ πως σχεδόν όλοι οι υπουργοί δουλεύουν ευσυνείδητα και με ευθύνη. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες, προβλήματα που έρχονται πολλές φορές όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό. Πιστεύω ότι γίνεται αγώνας κάθε μέρα για να υπάρξει ανταπόκριση».

Σε ερώτηση για το πώς σχολιάζει τις αιχμές του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Νίκου Δένδια, ο υπουργός δεν πήρε θέση απαντώντας: «δεν είναι καλή κουβέντα αυτή που μου κάνετε γιατί δεν είμαι διατεθειμένος να σχολιάσω. Ο Άδωνις έχει έναν τρόπο να εκφράζεται, εκφράζεται με τον δικό του τρόπο. Μπράβο του που μπορεί να εκφράζει οτιδήποτε μπορεί να σκέφτεται, αλλά εγώ δεν είμαι σχολιαστής του».

«Ο υπουργός όταν είναι και βουλευτής έχει μεγαλύτερη ευθύνη»

Για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε πως «έχω πολλές ενστάσεις σε αυτά τα ζητήματα που ακούγονται αυτές τις ημέρες, Ο πολίτης έχει μια δυνατότητα κάθε 4 χρόνια να εκφράζει κυρίαρχα τη βούλησή του. Και η προσωπική του προτίμηση σε κάποιον βουλευτή είναι κάτι αναντικατάστατο και δημοκρατικό. Ο σταυρός προτίμησης έχει κάποια προβλήματα αλλά οι χώρες που δεν έχουν σταυρό προτίμησης δυστυχώς έχουν ένα τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας».

«Έχω και μια άλλη άποψη. Ο υπουργός όταν είναι και βουλευτής έχει μεγαλύτερη ευθύνη σε επίπεδο συνείδησης, ευθύνης και μέσα από τον αγώνα που δίνει θέλει να διακρίνεται. Ο πολιτικός είναι αναντικατάστατος», επισήμανε.

