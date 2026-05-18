Ένα οδοιπορικό στις πανέμορφες Κυκλάδες ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου στις 15.00 η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Υπέροχες εικόνες από Σέριφο και Σίφνο, αλλά και οι δυσκολίες των ντόπιων μπαίνουν στη σκαλέτα της σημερινής εκπομπής, ενώ από το studio συντονίζει o Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Τον Ιούνιο του 2024, η φωτιά στη Σέριφο μέσα σε λίγες ώρες έκαψε ένα μεγάλο τμήμα στα νότια του νησιού. Απειλήθηκαν οικισμοί, καταστράφηκαν 5 επιχειρήσεις, ενώ οι ιδιοκτήτες τους μέχρι σήμερα περιμένουν τις αποζημιώσεις.

Ήταν Ιούνιος του 2025, όταν η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στο λιμάνι της Σίφνου, στις Καμάρες, καταγράφοντας την ασφυκτική κατάσταση που βιώνουν κάτοικοι και επισκέπτες. Πρόκειται για ένα λιμάνι με υποδομές της δεκαετίας του ’70 και τελευταίες ουσιαστικές παρεμβάσεις τη δεκαετία του ’80, χωρίς έκτοτε να έχει γίνει κανένα σημαντικό έργο αναβάθμισης. Κατά τους θερινούς μήνες, το λιμάνι λειτουργεί στα όριά του, με κυκλοφοριακό χάος, ταλαιπωρία και σοβαρές ελλείψεις σε βασικές υποδομές για την ασφαλή κίνηση των πεζών. Αν και έχουν γίνει προσπάθειες επέκτασης, το ΣτΕ έχει απορρίψει τα σχετικά αιτήματα, υποστηρίζοντας πως ένα σχέδιο επέκτασης σχετίζεται με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού. Η Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος του νησιού μάς ενημέρωσαν πως γίνονται γρήγορα βήματα για την επέκταση του λιμένα.

Η Σίφνος θεωρείται, όχι άδικα, το κυκλαδίτικο νησί με τις περισσότερες εκκλησίες σε αναλογία με την έκτασή της. Πολιούχος της είναι η Παναγία της Χρυσοπηγής, το εμβληματικό μοναστήρι που στέκει πάνω στον βράχο και αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί και την ιστορία του. Η βαθιά πνευματικότητα του τόπου, σε συνδυασμό με το μοναδικό φυσικό κάλλος της Σίφνου, καθιστούν το νησί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς για γάμο στο Αιγαίο. Κάθε χρόνο, δεκάδες ζευγάρια επιλέγουν να ανταλλάξουν εδώ όρκους αιώνιας αγάπης, με φόντο τα λευκά ξωκλήσια, το απέραντο γαλάζιο και το αυθεντικό κυκλαδίτικο τοπίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.