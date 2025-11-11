Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 14.40, στη Βέροια. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Ο Γιάννης Αβραμίδης, σε ηλικία μόλις 17 ετών, κατά τη διάρκεια προπόνησης στο άλμα επί κοντώ, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Έκτοτε ξεκίνησε ένας καθημερινός αγώνας: πολλαπλά χειρουργεία στο κεφάλι, ένας χρόνος αποκατάστασης στη Γερμανία και αδιάκοπη προσπάθεια. Μπορεί το ατύχημα να επηρέασε την κίνηση και το κέντρο λόγου του Γιάννη, όμως το χαμόγελο και η δύναμή του..τα λένε όλα!

O καθηγητής πληροφορικής του Λάππειου 1ου Γυμνασίου Νάουσας, γνωρίζοντας πως οι μαθητές αφιερώνουν μεγάλο μέρος της ημέρας τους μπροστά από μια οθόνη, αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό. Καθιέρωσε τις 2 ημέρες χωρίς κινητό: τα παιδιά αφήνουν τα κινητά τους στον καθηγητή την Τρίτη και τα παίρνουν πίσω την Πέμπτη. Ως κίνητρο, ο Γιώργος Μπιλιούρης διοργανώνει εξωσχολικές δραστηριότητες που είναι προς όφελος των παιδιών, όπως πεζοπορία και διανυκτέρευση σε σκηνές, μέσα στη φύση. Η δράση όμως που λατρεύουν ιδιαιτέρως οι μαθητές είναι… το sleepover στον χώρο του σχολείου.

Ο Δημήτρης Σαμαράς είναι κουρέας στη Νάουσα. Ξεκίνησε να κάνει extreme κουρέματα στα πιο απίθανα μέρη και αυτό ήταν ο λόγος που έγινε viral. Έχει κουρέψει σε βουνό, πάνω σε jet ski, στον βυθό και συνεχίζει να οργανώνει νέα πράγματα σε ακόμα πιο περίεργα μέρη. Αυτή τη φορά πάνω… σε μοτοσικλέτα.

Πηγή: skai.gr

