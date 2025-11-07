Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 14.40, στα Γρεβενά. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer

Στον νομό Γρεβενών, ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό Σπήλαιο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Κατολισθήσεις βράχων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ολοκληρώνουν μια αποκαρδιωτική εικόνα και συνθέτουν ένα οδικό δίκτυο, επικίνδυνο για κατοίκους και τουρίστες.

Ερημώνει και γερνά η ελληνική περιφέρεια, λόγω υπογεννητικότητας, με τον νομό Γρεβενών να αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, «κατακτώντας» την πρωτιά στη σχετική λίστα. Την τελευταία δεκαετία, στα Γρεβενά καταγράφηκαν 5.256 θάνατοι και μόλις 437 γεννήσεις, δηλαδή κάθε χρόνο ένα χωριό τετρακοσίων κατοίκων εξαφανίζεται, ενώ το 2024 γεννήθηκαν μόνο 58 παιδιά, σύμφωνα με τον πατέρα Θωμά Γάκη, Πρόεδρο Πολύτεκνων Γρεβενών.

Το Περιβόλι είναι από τα πιο γνωστά Βλαχοχώρια στα ορεινά των Γρεβενών. Οι κάτοικοι μας υποδέχτηκαν με τη βλάχικη λατινογενή γλώσσα που μιλάνε, χορούς, τραγούδια και τις παραδοσιακές τους φορεσιές, στις πιέτες των οποίων είναι ραμμένοι αιώνες ιστορίας και παράδοσης. Από την άλλη, οι Κοπατσαραίοι είναι ελληνόφωνοι πληθυσμοί και κατοικούν στα χωριά της Ανατολικής Πίνδου. Ποιες είναι όμως οι ομοιότητες με τους Βλάχους;

Πηγή: skai.gr

