Χίος: Εντυπωσιακή φωτογραφία από υδροστρόβιλο

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο έκανε το πρωί την εμφάνισή του στη Χίο, όπου κατά διαστήματα είχαμε έντονη βροχόπτωση. Πρόκειται για έναν υδροστρόβιλο που εμφανίστηκε ανοιχτά του νησιού. Ο υδροστρόβιλος είχε κατεύθυνση βόρεια, μέχρι που εξαφανίστηκε.

Ενδεικτική είναι η φωτογραφία του Μάρκου Καλογεράκη από το λιμάνι της Χίου.

Εντυπωσιακή είναι και η φωτογραφία του υδροστρόβιλου από τον ψαρά Γιώργο Ζαννίκο που βρισκόταν ανοιχτά της περιοχής του Καστέλου της Χίου.

Τι είναι ο υδροστρόβιλος

Το φαινόμενο υδροστρόβιλος εμφανίζεται αρκετά συχνά πλέον στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Θα το δούμε σε μέρες με μεγάλη ζέστη και υγρασία και είναι η δίνη ανάμεσα σε ένα «καταιγιδοφόρο νέφος» και της επιφάνειας της θάλασσας.

Κύριο αίτιο εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.

Αν και πιο αδύναμος από τους ανεμοστρόβιλους, ένας υδροστρόβιλος εμφανίζει ταχύτητα ανέμων πάνω από 100 χλμ την ώρα. Φτάνοντας όμως στη στεριά εξανεμίζεται.

Οι πιο πολλοί υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη και η εμφάνισή τους οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς κυρίως στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µία κατακόρυφη στήλη ατμοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εμφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη.

Αν ένας ανεμοστρόβιλος εκδηλωθεί πάνω από τη θάλασσα ονομάζεται υδροστρόβιλος ενώ στρόβιλοι μικρότερου μεγέθους μπορούν να εμφανιστούν πάνω από ερημικές περιοχές ή επίπεδες εκτάσεις που καλύπτονται από χώμα, παίρνοντας το όνομα σκονοδιάβολοι.

