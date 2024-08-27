Δράμα: Συνελήφθη 51χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στο Δοξάτο

Στη σύλληψη ενός άνδρα 51 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, ως υπαιτίου πρόκλησης τριών πυρκαγιών από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση σε αγροτική έκταση σε οικισμό του δήμου Δοξάτου, στην Δράμα. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική «συνελήφθη χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Δράμας, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης τριών πυρκαγιών σε αγροτική έκταση, από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση (στις 24, 25 και 26 Αυγούστου 2024), στον οικισμό Υψηλόν, της Τ.Κ. Κυργίων, του δήμου Δοξάτου στην Δράμα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.406,25 ευρώ».

Ο 51χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με εκτιτέα ποινή φυλάκισης τριών μηνών.

Επιπλέον, στην 44χρονη που συνελήφθη χθες στην Τρίπολη ως υπαίτια πρόκλησης δύο πυρκαγιών σε αγροτική έκταση, κατ' εξακολούθηση και από πρόθεση, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή, και θα εκτίσει κανονικά 2 μήνες καθώς και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη «έβαζε τις φωτιές γιατί της άρεσε να βλέπει πυροσβέστες».

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω φωτιές έκαψαν μικρές εκτάσεις, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν και τις αντιμετώπισαν, προτού πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις.

