ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραγωγός επέστρεψε 20.000 ευρώ που έλαβε παράνομα

Το πρώτο βήμα για την επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν με παράνομα μέσα ως επιδοτήσεις σε αγρότες έγινε, καθώς το ποσό των 20.000 ευρώ κατατέθηκε στο κρατικό ταμείο.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ μεταδόθηκε η είδηση ότι το ποσό αυτό επιστράφηκε από αγρότη στην Κρήτη και είναι η πρώτη ενέργεια τέτοιου τύπου από πολίτη, από τον Ιούλιο που η Αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι και σήμερα, ο εποπτεύων εισαγγελέας εφετών, Δημήτρης Γκύζης, έχει υπογράψει πάνω από 200 διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων παραγωγών που φέρονται να έχουν εισπράξει παράτυπα χρήματα άνω των 7.000.000 ευρώ. Το καινούριο στοιχεία είναι ότι μόλις χθες ο εισαγγελέας υπέγραψε τη πρώτη απόφαση για ανάκλιση δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, του συγκεκριμένου παραγωγού από την Κρήτη, που όπως προέκυψε είχε εισπράξει παράτυπα τα τελευταία δύο χρόνια, 20.000 ευρώ επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο παραγωγός επέστρεψε αυτό το ποσό κι έτσι πάρθηκε η απόφαση του εισαγγελέα Γκύζη για ανάκλιση της δέσμευσης.

Αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα μοντέλο το οποίο η κυβέρνηση και η Αστυνομία θέλει να δει να επαναλαμβάνεται, προκειμένου να επιστρέψουν όλα τα χρήματα κάποια στιγμή στα ταμεία.

