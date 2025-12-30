Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία η οποία διήρκησε περισσότερες από 8 ώρες, ο 60χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της μητέρας του στο Κολωνάκι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες και να επέμεινε στην αρχική του θέση, ότι ο θάνατος της δηλαδή προήλθε από ατύχημα.

Η υπόθεση της φωτιάς στο διαμέρισμα της 87χρονης αρχικά είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο νεότερα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και οι τοξικολογικές εξετάσεις, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές στην έκδοση εντάλματος σύλληψης την επομένη των Χριστουγέννων, σε βάρος του γιου του θύματος.

Στη δικογραφία που κλήθηκε να αντικρούσει ο κατηγορούμενος, περιλαμβάνονται στοιχεία που όχι μόνο αποκλείουν το ατύχημα, αλλά καταδεικνύουν σχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια για την οποία μοναδικός θεωρούμενος δράστης είναι ο 60χρονος.

Μεταξύ αυτών είναι ο εντοπισμός εύφλεκτου υλικού εντός του διαμερίσματος, το οποίο δεν είχε ίχνη παραβίασης, αλλά και στα ρούχα της γυναίκας. Κρίσιμα επίσης για την πορεία της υπόθεσης, αποδέχθηκαν τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που κατέδειξαν ότι στο θύμα είχε χορηγηθεί μεγάλη δόση ηρεμιστικής ουσίας.

«Το θύμα δεν ήταν εν ζωή όταν ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα», όπως εκτιμάται από τους ειδικούς με βάση τις μικρές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που βρέθηκε στο αίμα της γυναίκας. Όπως φαίνεται, η 87χρονη είχε ασφυκτικό θάνατο, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ηρεμιστικής ουσίας.

Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι η φωτιά ήταν το τελικό στάδιο στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον βίαιο θάνατο της γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.