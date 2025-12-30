Νέα Ιωνία Βόλου: Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε καταυλισμό Ρομά

Σοβαρό επεισόδιο το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Αλιβερίου, στη Νέα Ιωνία, στον οικισμό των Ρομά, με τις πληροφορίες του taxydromos.gr να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή είχαν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, για να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους για πιθανή ρευματοκλοπή, δίχως ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή να είναι σαφές εάν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνδέεται με την παρουσία του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό.

Η αστυνομία φέρεται να έχει λάβει πληροφορίες για το περιστατικό και αυτή την ώρα πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή για τον περιορισμό της έντασης αφενός και αφετέρου, προκειμένου να συλλάβει τον δράστη που φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει ταμπουρωθεί μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί στον οικισμό.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στον οικισμό και διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως από τους πυροβολισμούς ενδεχομένως να έχει τραυματιστεί ένα άτομο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.