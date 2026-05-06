Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το 12χρονο κορίτσι που χτυπήθηκε από περιπολικό την Τρίτη 5 Μαΐου, έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Η ανήλικη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Ο αστυνομικός που οδηγούσε το υπηρεσιακό όχημα συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια. Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, ο οδηγός εκτελούσε κανονικά περιπολία και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενεπλάκη στο τροχαίο με το παιδί.

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να εξεταστούν πιθανές πειθαρχικές ευθύνες.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

