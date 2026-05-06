Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 48χρονος δόκιμος μοναχός από τη Σερβία, ο οποίος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, πήδηξε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς αυτό βρισκόταν εν κινήσει και κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο Πολυγύρου της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον 48χρονο χθες το μεσημέρι από το λιμάνι της Ουρανούπολης, επειδή δεν αισθανόταν καλά- με ενδείξεις πιθανού καρδιολογικού προβλήματος. Η πτώση - για την οποία εξετάζεται από τις Αρχές το ενδεχόμενο να έγινε αφού ο Σέρβος μοναχός έλυσε τη ζώνη του - συνέβη κατά τη διακομιδή του και λίγο πριν το ασθενοφόρο φτάσει στον προορισμό του.

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

