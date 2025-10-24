Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος των Τρικάλων

Προφυλακίστηκε στις φυλακές Αυλώνα ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα στα Τρίκαλα.

Ο 18χρονος μητροκτόνος Α.Μ., προσήλθε νωρίτερα σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων, κι έπειτα από μαραθώνια απολογία κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνα γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Εντωμεταξύ με δήλωσή τους στο trikalavoice.gr οι συνήγοροι υπεράσπισής τους επιμένουν στη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης:

"Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση."

