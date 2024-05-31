Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκα προληπτικά τουλάχιστον τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (5 κατά άλλες πληροφορίες), μετά από τραυματισμό τους στο πεδίο βολής Ζίτσας, σε προγραμματισμένη άσκηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο τραυματισμός προήλθε από το ωστικό κύμα που προκλήθηκε μετά από ανάφλεξη προωθητήρων.

Οι στρατιωτικοί υπέστησαν εκδορές, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διακομίσθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Ιωαννίνων με ασθενοφόρα του στρατού.

Τα αιτία του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.