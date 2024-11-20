Στη βράβευση 446 αριστούχων μαθητών και φοιτητών για τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023 προχώρησε και εφέτος ο Όμιλος ΔΕΗ σε δύο ξεχωριστές τελετές σε Αθήνα και Πτολεμαΐδα.

Συγκεκριμένα, 125 απόφοιτοι Γυμνασίου, 205 απόφοιτοι Λυκείου και 116 κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από όλη την Ελλάδα επιβραβεύτηκαν από τον Όμιλο ΔΕΗ για τις άριστες επιδόσεις τους, λαμβάνοντας παράλληλα δωροεπιταγές και δώρα τεχνολογίας.

Εκτός από τις βραβεύσεις, στη φετινή διοργάνωση με τίτλο «Γίνε το μέλλον που ονειρεύεσαι», ξεχώρισαν οι ενδιαφέρουσες ομιλίες από διακεκριμένα στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ, καθώς και οι παρουσιάσεις από ξεχωριστούς καλεσμένους.

Ο Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Επικεφαλής ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, ο Αν. ΔΝΣ, Επικεφαλής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου, Γιώργος Καρακούσης και η Ομιλική Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής, Έλενα Γιαννακοπούλου, μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες για το πώς μπορεί κανείς να αλλάξει τον κόσμο συμβάλλοντας σε κάτι ανώτερο, μέσα από την καθημερινή εργασία και τη συνολική του δράση.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης, Παραολυμπιονίκης και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην Κολύμβηση, μίλησε στους παρευρισκόμενους για τη «σημασία του ρήματος ΖΩ», ενώ οι Cool Crips παρουσίασαν τη δική τους μοναδική ιστορία, μία διαδρομή με σκοπό «να κάνουν το ζήτημα της αναπηρίας mainstream και να αυξήσουν την ορατότητα των αναπήρων ατόμων».

Η Ομιλική Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης, Αλίνα Παπαγεωργίου, απευθυνόμενη στους αριστούχους και τις οικογένειές τους, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα παιδιά που αποτελούν την πιο σκληρά εργαζόμενη ομάδα της σημερινής κοινωνίας, αλλά και στους γονείς-ήρωες που στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Στα σημερινά παιδιά με τα ελπιδοφόρα, νέα χαρακτηριστικά, που αναζητώντας το higher purpose στη ζωή τους, δίνουν έμφαση σε έννοιες όπως η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Κοινωνική Ευθύνη και τα οποία όλοι οι εργοδότες οφείλουμε να αφουγκραστούμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.